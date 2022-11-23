Огонь было видно снаружи. В Североморске из горящей многоэтажки спасли 16 человек, в том числе ребенка-инвалида

Огонь почти полностью уничтожил квартиру. Фото: vk.com/sufps48mchs

В 20.40 в экстренные службы поступила информация о пожаре №27 на улице Падорина в Североморске. Горела квартира на шестом этаже, из-за этого оказались задымлены все этажи с 6-го по 9-й.

- С верхних этажей спасли 16 человек, включая 5 детей, в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Они были выведены на улицу с помощью спасательных устройств капюшонного типа. Обогрев эвакуированных организовали в пожарных автомобилях. Травмированных и погибших нет, - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

На ликвидацию пожара ушел почти час. Очевидцы опубликовали видео ЧП, на кадрах видно, как огонь вырывается наружу.

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