Прокуратура обнаружила нарушения в работе комитета по культуры при администрации Мурманска

В комитете по культуре вовремя не отчитались о закупках за 2021 год.

Прокуратура Октябрьского округа Мурманска во время проверки обнаружила нарушения в работе комитета по культуре при администрации города. Централизованная бухгалтерия не разместила на сайте госзакупок отчет о проведенных закупках за 2021 год.

- Кроме того учреждением нарушен срок размещения отчета об объеме закупок, произведенных в 2021 году у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций, - отметили в надзорном ведомстве.

Директору вынесли представление, помимо это в его адрес составлены протоколы об административных нарушениях, которые направлены в антимонопольный орган.

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