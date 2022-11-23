С 1 января 2023 года в Архангельск будут поставлять автобусы из Республики Беларусь и Набережных Челнов

Новые автобусы будут поставлять из Республики Беларусь и Набережных Челнов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парк общественного транспорта в Архангельске обновится за счет отечественных и импортных автобусов. Больше сотни машин поставят из Республики Беларусь и Набережных Челнов, первые привезут до 10 декабря.

- Все новые автобусы будут работать на метане. Строительство первой в городе большой газомоторной станции находится в высокой степени готовности. Перевод автобусов на газ позволит в 5 раз сократить их вредные выбросы, - сообщили в пресс-службе администрации Архангельска.

Масштабное обновление автопарка ожидается с 1 января 2023 года. Также автобусы будут удобны для пассажиров.

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