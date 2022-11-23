В колонию строгого режима в Мурмашах пытались передать пять телефонов

Пять телефонов перебросили на территорию колонии. Фото: УФСИН по Мурманской области

В исправительную колонию строгого режима №18 в Мурмашах пытались передать запрещенные предметы. Подозрительный сверток в черном пакете обнаружили сотрудники учреждения во время обхода.

- Внутри находились пять мобильных телефонов различных марок без сим-карт, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

Сейчас устанавливается личность тех, кто пытался передать средства связи.

Напомним: ранее телефоны обнаружили на территории колонии «Угольки» в Мурманске.

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