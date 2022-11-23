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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:42

Юбилейную «Снежную деревню» в Кировске откроют 30 декабря

На возведение объекта понадобится 39 дней
Ника СВЕТЛОВА
"Снежная деревня" откроется 30 декабря.

"Снежная деревня" откроется 30 декабря.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В Кировске началась работа над созданием юбилейной 15-й «Снежной деревни». Для того, чтобы построить самое большое снежное сооружение в России, используют натуральный лед Имандры и искусственный снег. Весь процесс займет 39 дней.

«Снежная деревня» начнет сезон 30 декабря. Тему экспозиции объявят ближе к дате открытия.

Напомним: ранее объект выставили на продажу, владелец Владимир Комягин объяснил это проблемами с оформлением земельного участка и сложностями в ведении сезонного бизнеса.

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