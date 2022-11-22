24 ноября дорогу на Териберку перекроют на час

24 ноября дорогу на Териберку перекроют с 12.00 до 13.00. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Несмотря на снег, на дороге в Териберку продолжается реконструкция второго участка и работы, носящие внесезонный характер.

Они требуют буровзрывных работ, из-за которых направление часто перекрывают с лета.

Так, по данным Мурманскаводора, 24 ноября дорогу к селу перекроют с 12.00 до 13.00. При этом не исключено, что движение будет закрыта дольше, чем на час из-за разбора завалов.

Напомним: в Мурманской области полностью завершились дорожные работы, которые велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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