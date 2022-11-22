Из горящего дома в Североморске спасли 16 человек

Фото: vk.com/sufps48mchs

Вечером 22 ноября серьезный пожар произошел в доме №27 на улице Падорина в Северморске. Здесь горела квартира на шестом этаже, все выше вплоть до девятого этажа было задымлено. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 20.40, плошадь распространения составила 15 квадратных метров.

- С верхних этажей спасли 16 человек, включая 5 детей, в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Они были выведены на улицу с помощью спасательных устройств капюшонного типа. Обогрев эвакуированных организовали в пожарных автомобилях. Травмированных и погибших нет, - сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Пожар ликвидировали в 21.45.

Работу огнеборцам усложнили припаркованные у дома машины - из-за них не удалось установить автолестницу.

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