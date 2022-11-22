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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 19:32

На дороге Мишуково-Снежногорск столкнулись два Volkswagen, пострадали два человека

ДТП произошло на перекрестке неравнозначных дорог
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
ДТП произошло около 17.00 22 ноября.

ДТП произошло около 17.00 22 ноября.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 22 ноября на 30-м километре дороги Мишуково-Снежногорск произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 17.00.

- Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, двигаясь со стороны Снежногорска в сторону Полярного на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не предоставила преимущества Volkswagen Transporter, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии пострадали пассажиры обеих иномарок, их госпитализировали.

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