В Мурманской области ожидается туман и до -18 градусов

В регионе ожидается небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 ноября Мурманская область будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. В регионе ожидается небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь.

- Ветер западный слабый. Температура воздуха -3-8, при прояснениях -13-18 в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мончегорске установили большой уличный термометр.

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