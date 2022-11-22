В Мурманской области ожидается туман и до -18 градусов

В регионе ожидается небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
23 ноября Мурманская область будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. В регионе ожидается небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь.
- Ветер западный слабый. Температура воздуха -3-8, при прояснениях -13-18 в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: в Мончегорске установили большой уличный термометр.
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