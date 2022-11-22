Мурманск попал в рейтинг лучших городов по качеству жизни

Заполярная столица признана самым комфортабельным городом российского Севера. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск попал в топ лучших городов России по качеству жизни. Исследование проводил Финансовый университет при правительстве России.

В рейтинге учитывались такие показатели, как уровень материального благополучия, качество медицины, доступность недвижимости, экология, качество работы образовательных учреждений, ЖКХ, благоустройство.

Так, заполярная столица признана самым комфортабельным городом российского Севера.

Лидером рейтинга стала Москва. За ней следуют Сочи и Санкт-Петербург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru