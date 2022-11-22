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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:27

Мурманск попал в рейтинг лучших городов по качеству жизни

Исследование проводил Финансовый университет при правительстве России
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Заполярная столица признана самым комфортабельным городом российского Севера.

Заполярная столица признана самым комфортабельным городом российского Севера.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск попал в топ лучших городов России по качеству жизни. Исследование проводил Финансовый университет при правительстве России.

В рейтинге учитывались такие показатели, как уровень материального благополучия, качество медицины, доступность недвижимости, экология, качество работы образовательных учреждений, ЖКХ, благоустройство.

Так, заполярная столица признана самым комфортабельным городом российского Севера.

Лидером рейтинга стала Москва. За ней следуют Сочи и Санкт-Петербург.

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