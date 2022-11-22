Глава Архангельска встретился с жителями привокзального микрорайона в новом сквере

Мнение горожан учтут и включат в план работ на 2023 год. Фото: администрация Архангельска

Глава Архангельска Дмитрий Морев провел встречу с жителями привокзального микрорайона в новом сквере на пересечении улиц Воскресенской и Тимме.

Раньше здесь не было даже освещения, дорожек, негде посидеть, плохое озеленение. Теперь все эти огрехи исправили. У северян, которые живут рядом с новым сквером, спросили, что еще сделать, чтобы в зоне отдыха стало уютнее. Пожелания уже есть, например, чтобы здесь посадили ели, а вдоль улицы Тимме сделали тротуар.

Мнение горожан учтут и включат в план работ на 2023 год.

- Практика показывает, что в первый и второй год эксплуатации парков и скверов становится ясно, какие дополнения и изменения необходимо внести для максимального комфорта. Вместе с такими активными горожанами мы сможем сделать наши прогулочные территории максимально удобными и интересными, - подчеркнул Дмитрий Морев.

Напомним: в сквере Ветеранов Северодвинска монтируют первый автономный модульный туалет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru