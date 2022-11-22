В 2023 году аэропорт Архангельска закроется на реконструкцию на срок до 8 месяцев

Стоимость работ в главном аэропорту Архангельска оценивается в 8,635 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Практически весь 2023 год аэропорт «Архангельск» («Талаги») не будет работать - его закрывают на реконструкцию, которая займет порядка 7-8 месяцев. Ожидается, что воздушная гавань закроется 1 мая.

В качестве запасного аэродрома будет использоваться аэропорт «Васьково». Он будет принимать рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, Мурманска.

- Для этого до 1 мая 2023 года аэропорту предстоит пройти соответствующую сертификацию, - сообщил председатель правительства региона Алексей Алсуфьев.

Стоимость работ в главном аэропорту Архангельска оценивается в 8,635 миллиарда рублей.

При этом с 1 июля 2023 года на реконструкцию также должен закрыться городской железнодорожный вокзал.

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