За сутки от коронавируса в Мурманской области умерли два человека

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 144 592 человека.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 ноября 2022 года составляет 3394 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 в Заполярье умерли два человека.
За сутки опасную инфекцию подхватили 29 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 144 592 человека.
Напомним: в Мурманской области растет заболеваемость ОРВИ. Отмечено превышение недельного эпидпорога во всех возрастных группах.
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