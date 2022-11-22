На Красной пристани в Архангельске установили светящийся трактор

Найти его можно на Красной Пристани. Фото: пресс-служба администрации Архангельска

Второй год подряд новогоднее настроение жителям Архангельска будет помогать создавать арт-объект в виде светящегося трактора.

- Для его создания потребовалось примерно 300 килограммов металла, 350 метров гирлянд и 200 метров матового светового шнура. Благодаря современным технологиям мощность изделия — менее 700 Вт, - сообщили в пресс-службе администрации Архангельска.

Светящийся трактор - подарок городу от коммунальщиков. Найти его можно на Красной Пристани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru