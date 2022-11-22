Во дворе Мурманска столкнулись три автомобиля

Nissan врезался в автомобиль той же марки, а тот в свою очередь задел микроавтобус. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

В Мурманске произошло необычное ДТП. Так, возле дома № 2/6 на улице Свердлова столкнулись три автомобиля. Nissan врезался в автомобиль той же марки, а тот в свою очередь задел микроавтобус.

Обошлось без пострадавших.

Фото аварии появилось в группе «ДТП 51 Помощь на дорогах Мурманска».

Напомним: страшная авария с двумя большегрузами в Печенгском округе попала на видео. Водители грузовиков чудом разъехались, однако оказались в кювете.

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