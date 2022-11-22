В Архангельской области ожидаются морозы до -22

Выше -3 в регионе не потеплеет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Архангельскую область пришли морозы. По данным Северного УГМС, в регионе при прояснениях столбик термометра опустится до -22.

- 23 ноября местами небольшой снег, гололед. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный и юго-восточный 2-7 м/с, в южной половине области 5-10 м/с, - обещают синоптики.

Выше -3 в регионе не потеплеет.

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