Стало известно, когда в Мурманске зажгут огни на главой городской елке

Огни на главной елке Мурманска зажгут 10 декабря. Фото: Администрация города Мурманска

Первую новогоднюю елку в Мурманске установили еще в начале декабря, а затем стали монтировать главное праздничное дерево на Пяти Углах. В администрации города сообщили, когда оно засияет во всей красе.

- Праздничные огни на главных елках Мурманска зажгутся 10 декабря. Одновременно засияют новогодним убранством елки во всех округах: у дома № 101 на проспекте Кольский, на Семеновском озере, в жилом районе Росляково на площадке у ДК «Судоремонтник», - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: новогодняя елка в Ковдоре будет высотой в 10 метров.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что Новый год в Заполярье отметят, но без излишеств на фоне СВО.

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