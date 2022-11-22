Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды22 ноября 2022 12:48

Ксения Собчак про увольнение своего коммерческого директора из Архангельска: Я не комментирую бесконечный поток фейков, но тут внесу ясность

Ксения Собчак опровергла увольнение своего коммерческого директора из Архангельска Кирилла Суханова
Есения ДОБРОНРАВОВА
Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении Кирилла Суханова.

Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении Кирилла Суханова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой осенью Ксения Собчак оказалась замешана в скандал. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов написал заявление в полицию, сообщив, что у него требуют 11 млн рублей взамен на нераспространение информации в Telegram-канале «Тушите свет».

Правоохранители задержали личного ассистента Ксении Кирилла Суханова и экс-главреда «Tatler» Ариана Романовского. На днях появилась информация, что Собчак уволила Суханова с должности своего коммерческого директора. Однако сама телеведущая сообщила, что это неправда.

- яЯ не комментирую бесконечный поток фейков, но тут уж точно внесу ясность. Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор - любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает, - написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Кирилл Суханов - уроженец Архангельска, здесь до сих пор живут его родители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru