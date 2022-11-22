Ксения Собчак про увольнение своего коммерческого директора из Архангельска: Я не комментирую бесконечный поток фейков, но тут внесу ясность

Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении Кирилла Суханова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой осенью Ксения Собчак оказалась замешана в скандал. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов написал заявление в полицию, сообщив, что у него требуют 11 млн рублей взамен на нераспространение информации в Telegram-канале «Тушите свет».

Правоохранители задержали личного ассистента Ксении Кирилла Суханова и экс-главреда «Tatler» Ариана Романовского. На днях появилась информация, что Собчак уволила Суханова с должности своего коммерческого директора. Однако сама телеведущая сообщила, что это неправда.

- яЯ не комментирую бесконечный поток фейков, но тут уж точно внесу ясность. Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор - любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает, - написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Кирилл Суханов - уроженец Архангельска, здесь до сих пор живут его родители.

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