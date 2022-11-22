В Мурманске ищут массовку для съемок полнометражного фильма «Свет»

Есть требование по цветам одежды: вещи должны быть преимущественно однотонных и некислотных цветов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске снова снимают кино. Телекомпании «Виш Медиа» для сцен полнометражного фильма «Свет» требуется массовка.

- На 26 и 27 ноября нужны мужчины и женщины разных возрастов - 25-60 лет. Съемки пройдут на улицах города и в автобусе. Участие на полный день, оплачивается, - пишут в группе «Нордфильм».

Есть требование по цветам одежды: вещи должны быть преимущественно однотонных и некислотных цветов.

Те, кто хочет поучаствовать в съемках, просят писать Алене Климашовой, прикрепив телефон для связи и фотопортрет без фильтров.

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