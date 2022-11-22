Минкультуры Мурманской области выделит гранты на популяризацию культуры саами

В минкультуры Мурманской области рассказали, на какие проекты выделят бюджетные деньги в 2023 году. Фото: Олег ФИЛОНОК

В минкультуры Мурманской области рассказали, на какие проекты выделят бюджетные деньги в 2023 году. Так, впервые в план включены гранты по сохранению, развитию и популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера.

- Мы планируем поддержать проект, в результате которого получим систематизацию и описание саамской культуры для того, чтобы в дальнейшем популяризировать символы и объекты культуры саами в различных направлениях туристической деятельности, – сообщили в минкульте.

Также выделят деньги на поддержку кинематографии - объем средств увеличен до 29,5 млн. Также увеличена сумма поддержки творческой деятельности писателей Мурманской области до 1,5 млн рублей.

За счет регионального бюджета в 2023 году продолжатся работы по реконструкции здания ДК Восход в Никеле. Продолжится обновления кинотеатра «Большевик» в Кировске.

Кроме того, средства направят на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru