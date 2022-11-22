На железнодорожном вокзале в Мурманске судебные приставы вычислили четырех должников

Остальные северяне могли сами проверить, есть ли у них долги.
Фото: Алексей ФОКИН
Судебные приставы совместно с сотрудникам Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте работали на железнодорожном вокзале в Мурманске, где проверяли северян на наличие задолженности. Из 43 проверенных пассажиров, встречающих и провожающих у четырех обнаружились проблемы.
- В их отношении составили протоколы об административных нарушениях в соответствии со статьей 20.25 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.
Остальные северяне могли сами проверить, есть ли у них долги.
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