На железнодорожном вокзале в Мурманске судебные приставы вычислили четырех должников

Остальные северяне могли сами проверить, есть ли у них долги. Фото: Алексей ФОКИН

Судебные приставы совместно с сотрудникам Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте работали на железнодорожном вокзале в Мурманске, где проверяли северян на наличие задолженности. Из 43 проверенных пассажиров, встречающих и провожающих у четырех обнаружились проблемы.

- В их отношении составили протоколы об административных нарушениях в соответствии со статьей 20.25 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Остальные северяне могли сами проверить, есть ли у них долги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru