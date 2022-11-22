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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:23

На железнодорожном вокзале в Мурманске судебные приставы вычислили четырех должников

В рейде участвовали сотрудники линейного отдела полиции
Ника СВЕТЛОВА
Остальные северяне могли сами проверить, есть ли у них долги.

Остальные северяне могли сами проверить, есть ли у них долги.

Фото: Алексей ФОКИН

Судебные приставы совместно с сотрудникам Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте работали на железнодорожном вокзале в Мурманске, где проверяли северян на наличие задолженности. Из 43 проверенных пассажиров, встречающих и провожающих у четырех обнаружились проблемы.

- В их отношении составили протоколы об административных нарушениях в соответствии со статьей 20.25 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Остальные северяне могли сами проверить, есть ли у них долги.

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