В Кировске начали возводить 15-ю юбилейную «Снежную деревню»

Несмотря на малоснежное начало ноября в Мурманской области в Кировске приступили к созданию юбилейной 15-й «Снежной деревни». Фото: Олег ФИЛОНОК

Несмотря на малоснежное начало ноября в Мурманской области в Кировске приступили к созданию юбилейной 15-й «Снежной деревни».

- Официально: первый «кирпичик» заложен, впереди 39 дней беспрерывного строительства и оформления снежных залов! - сообщили в «Снежной деревне».

Напомним: накануне юбилейного 15-го сезона владелец «Снежной деревни» в Кировске Владимир Комягин сообщил, что продает бизнес. Причиной он назвал проблемы с чиновниками, которые мешают ему получить еще один земельный участок для развития проекта. Однако в ситуации наметились позитивные подвижки.

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