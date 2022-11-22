В Кировске начали возводить 15-ю юбилейную «Снежную деревню»

Несмотря на малоснежное начало ноября в Мурманской области в Кировске приступили к созданию юбилейной 15-й «Снежной деревни».
Фото: Олег ФИЛОНОК
Несмотря на малоснежное начало ноября в Мурманской области в Кировске приступили к созданию юбилейной 15-й «Снежной деревни».
- Официально: первый «кирпичик» заложен, впереди 39 дней беспрерывного строительства и оформления снежных залов! - сообщили в «Снежной деревне».
Напомним: накануне юбилейного 15-го сезона владелец «Снежной деревни» в Кировске Владимир Комягин сообщил, что продает бизнес. Причиной он назвал проблемы с чиновниками, которые мешают ему получить еще один земельный участок для развития проекта. Однако в ситуации наметились позитивные подвижки.
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