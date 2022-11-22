В Кировск приехала на тренировки паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и биатлону

В основном составе приехали такие заслуженные мастера спорта России, как Алексей Быченок, Владислав Лекомцев. Фото: vk.com/sportgornyak
На тренировки в Кировск приехала Паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и биатлону. Всего в Заполярье гостят 18 спортсменов основного состава и 5 спортсменов младшего состава.
- Тренирует паралимпийцев заслуженный тренер России Ирина Громова. Среди ее воспитанников шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьева, шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков, большое количество победителей и призеров чемпионатов и Кубков мира, - сообщили в спорткомплексе «Горняк».
В основном составе такие заслуженные мастера спорта России, как Алексей Быченок, Владислав Лекомцев.
Гостить в Кировске сборная будет до 3 декабря.
Напомним: в Кировске стартовал первый этап Кубка России по горнолыжному спорту.
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