В 2023 году из бюджета Мурманской области направят на социальную поддержку 20 миллиардов рублей

В этом году появились новые виды помощи, например, семьям мобилизованных. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Бюджет Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 остается социально ориентированным. Как сообщили в минсоцтруда региона, только в 2023-м на социальные выплаты северянам выделят порядка 20 млрд рублей.

В этом году появились новые виды помощи, например, семьям мобилизованных. Также в регионе сохранят действующие меры поддержки, в том числе «зарплату мамы» (ее масштаб стал больше, напомним, выплату распространили на северянок до 30 лет).

- Региональные денежные выплаты теперь получают не только дети с фенилкетонурией, но и взрослые. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ назначили и донорам. Дополнительная мера социальной поддержки на оплату ЖКУ в виде ЕЖКВ установлена и для тружеников тыла. Кроме того, установлены новые размеры величины прожиточного минимума на 2022 год, в связи с чем численность многодетных семей, имеющих право на ежемесячную коммунальную выплату увеличилась и это учтено в проекте бюджета на 2023 год, - сообщили в ведомстве.

Напомним: в июле в Мурманской области начала работать программа «Свой дом в Арктике». Всего поступило уже четыре тысячи обращений, по 126 прошли выплаты на общую сумму 145 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru