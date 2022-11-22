В Мурманске после масштабного ремонта откроют детский сад №101

В Мурманске после ремонта открывается детский сад №101, который находится на проспекте Кирова. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске после ремонта открывается детский сад №101, который находится на проспекте Кирова.

- В здании заменили сети тепло- и водоснабжения, радиаторы отопления, устаноили автоматизированный тепловой пункта. Работа выстроена поэтапно: в предыдущие годы были заменены все окна по программе «Теплое окно», проведен ремонт кровли, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь. - Также выполнен ремонт пищеблока, прачечной, туалетных и умывальных комнат, буфетных, установлена сигнализация и домофоны.

В здании заменили внутренние системы, окна и кровлю. Фото: Администрация города Мурманска

Напомним: в Мурманске на улице Капитана Орликовой завершилось строительство детского сада за 227 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Демография». Решение о строительстве детского сада именно здесь приняли сами жители микрорайона - за это проголосовало более 2 тысяч горожан.

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