Совет депутатов Мурманска 29 ноября рассмотрит городской бюджет на 2023 год

29 ноября состоится 41-е заседание Совета депутатов города Мурманска. Фото: Совет депутатов Мурманска

29 ноября состоится 41-е заседание Совета депутатов города Мурманска. В повестке - шесть вопросов, самый важный из которых - утверждение бюджета муниципального образования город Мурманск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении.

Как сообщал ранее глава города Игорь Морарь, доходы городской казны составят 22,5 миллиарда рублей, расходы – 23,5 миллиарда рублей, дефицит бюджета не превышает предельного размера.

Также на заседании депутаты горсовета назначат дату публичных слушаний по проекту решения.

Напомним: в Мурманскую областную Думу поступил законопроект о бюджете региона на 2023 год.

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