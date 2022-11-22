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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 14:10

Жительницу Никеля ждет суд за маты в адрес полицейского

Женщина была пьяной, когда оскорбляла стража порядка
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Женщину обвиняют по статье 319 УК РФ.

Женщину обвиняют по статье 319 УК РФ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Никеле будут судить 36-летнюю местную жительницу за оскорбление полицейского. Женщину обвиняют по статье 319 УК РФ.

По версии следствия, вечером 2 апреля северянка, будучи пьяной, высказалась матами в адрес сотрудника полиции, чем унизила его честь и достоинство. Женщина нагрубила ему на улице, в присутствии посторонних людей.

- Уголовное дело направлено мировому судье Печенгского судебного района для рассмотрения по существу. Никельчанке грозит до года исправительных работ, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области будут судить 47-летнего апатитчанина, который напал на полицейского.