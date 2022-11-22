В Мурманской области появились новые знаки ограничения скорости

На автодорогах в Мурманской области установили знаки ограничения скорости «60 километров в час» на желтом фоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На автодорогах в Мурманской области установили знаки ограничения скорости «60 километров в час» на желтом фоне. Как сообщает Мурманскавтодор, знаки будут действовать только в зимний период, затем их демонтируют.

Автодороги, на которых не вводятся сезонные ограничения скорости: Апатиты – Кировск, Кола – Зверосовхоз, Кола – Мурмаши, автоподъезды к Апатитам, Мончегорску, Оленегорску, Кандалакше, Полярным Зорям, Североморску, Заполярному и Никелю, мост через Кольский залив, объездная автодорога Апатитов, Кандалакша – Полярные Зори, объездная автодорога Кандалакши, Мишуково – Снежногорск.

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