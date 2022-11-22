Пьяный житель Мурманска угнал машину на глазах у владельца

43-летний мурманчанин стал жертвой дерзкого угона, который произошел у него прямо на глазах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

43-летний мурманчанин стал жертвой дерзкого угона, который произошел у него прямо на глазах.

Мужчина ночью сидел в своем Renault, когда к машине подошли незнакомые молодые люди, явно не трезвые.

- Боясь, что они могут повредить автомобиль, северянин вышел из салона и сделал им замечание, попросил отойти подальше. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин быстро проник в салон машины., захлопнул дверь, завел оставленными в замке зажигания ключами двигатель и поехал кататься по город, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Впрочем, далеко угонщик не уехал. Оказалось, что 29-летний злоумышленник уже не раз был судим, в том числе он промышлял и угоном. Renault вернули владельцу, а вот злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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