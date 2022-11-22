Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 10:19

Житель Кировска получил два года условно за смертельное ДТП на трассе «Кола» у Оленегорска

В аварии погиб один человек
Ника СВЕТЛОВА
Суд приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы условно.

Суд приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы условно.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

29-летний житель Кировска услышал приговор за смертельное ДТП, в которое попал 21 января 2022 года под Оленегорском. Из-за северянина погиб человек, который ехал с ним в одной машине.

- Обвиняемый, двигаясь по автодороге Р-21 «Кола» в сторону Мурманска, управляя Ford Mondeo, не справился с управлением и потерял контроль над автомобилем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, едущим навстречу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В ДТП погиб пассажир Ford Mondeo. Суд приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru