Житель Кировска получил два года условно за смертельное ДТП на трассе «Кола» у Оленегорска

Суд приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы условно. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

29-летний житель Кировска услышал приговор за смертельное ДТП, в которое попал 21 января 2022 года под Оленегорском. Из-за северянина погиб человек, который ехал с ним в одной машине.

- Обвиняемый, двигаясь по автодороге Р-21 «Кола» в сторону Мурманска, управляя Ford Mondeo, не справился с управлением и потерял контроль над автомобилем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, едущим навстречу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В ДТП погиб пассажир Ford Mondeo. Суд приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы условно.

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