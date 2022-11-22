В Мончегорске установили большой термометр

Температуру воздуха теперь можно узнать на трубе у Кольской ГМК. Фото: vk.com/murmansk.region

Мончегорск последовал примеру Мурманска и тоже сделал себе большой уличный термометр. Температуру воздуха теперь можно узнать на трубе у Кольской ГМК.

Как пишут в группе «Регион 51» (18+), градусник уже прозвали самым большим в области.

В Мурманске такой термометр появился в 2021 году. Его видно в радиусе трех километров.

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