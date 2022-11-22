Жительница Североморска пришла в гости к подруге и украла у нее золотой браслет

22-летняя жительница Североморска стала фигурантом уголовного дела и плохой подругой. Фото: Евгения ГУСЕВА

22-летняя жительница Североморска стала фигурантом уголовного дела и плохой подругой.

Северянка пришла в гости к 20-летней знакомой на чай. Когда хозяйка квартиры вышла из комнаты, обвиняемая взяла золотой браслет, который лежал на тумбочке.

- После того как подруга ушла, северянка обнаружила пропажу имущества. Позвонила сразу же приятельнице, однако та стала отрицать факт кражи. Тогда потерпевшая позвонила в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о краже, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Северянка находится под подпиской о невыезде. Браслет она успела продать, а деньги потратить.

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