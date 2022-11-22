Страшная авария с двумя большегрузами в Печенгском округе попала на видео

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/major_road

18 ноября в Печенгском округе произошло серьезное ДТП с двумя большегрузами. Они двигались в одну сторону - водитель бетономешалки пытался обогнать КАМАЗ, а в это время навстречу ехала другая машина. Грузовики чудом разъехались, вовремя пропустив автомобилиста.

После случившегося фуры оказались в кювете. Момент аварии сняли на видео.

В пресс-службе УГИБДД по Мурманской области «КП»-Мурманск» сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

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