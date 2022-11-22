Теперь лыжники смогут без труда покататься. Фото: скрин видео Alexander Zubko

В мурманском спорткомплексе Долина Уюта заработали снежные пушки. Их включили из-за нехватки снежного покрова - лыжникам нормально не покататься.

В ближайшие дни в Мурманске сохранится морозная погода, из-за чего обильных осадков не будет, а значит, пушки продолжат работать.

Видео с запуском снежных пушек опубликовали в группе Федерации лыжных гонок Мурманской области.

Ранее северяне жаловались, то лыжникам в Долине Уюта приходится бегать в буквальном смысле слова по асфальту.

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