В Мурманске открылся молодежный научный форум «Шаг в будущее»

Участники разыграют между собой 150 комплектов наград. Фото: vk.com/lapiworld

В Мурманской области начал работу молодежный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». С 21 по 26 ноября на базе центра «Лапландия» и МГТУ 329 юных исследователей будут защищать свои научно-исследовательские проекты.

В этом году на форум приехали ребята из Мурманской области, Республик Коми и Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Ненецкого АО. Тематика форума охватывает самые актуальные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.

- «Шаг в будущее» - это знаковое событие для нашей области. Поражает спектр интересов ребят: от технологических до гуманитарных. Отрадно, что столько ребят вовлечено в научную деятельность. Мы живем в высокотехнологичном изменяющемся мире, а за любыми технологиями стоят исследования. Каждый из вас уже сделал правильный шаг, выбрав науку. Желаю каждому из вас добиться результатов, побед на выбранном пути, - отметил замгубернатора Мурманской области Юрий Фомин на церемонии открытия форума.

Участники разыграют между собой 150 комплектов наград и поборются за научные кубки «Будущее Севера», Большой и Малый научные кубки. Победители также смогут представлять свой регион на мероприятиях международного форума научной молодежи «Шаг в будущее».

Помимо соревнований, конференций и презентаций, гостей ждут научные шоу, увлекательные экскурсии, познавательные программы, мастер-классы, лекции.

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