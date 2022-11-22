В Мурманской области завершились дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманской области полностью завершились дорожные работы, которые велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области полностью завершились дорожные работы, которые велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Всего ремонт коснулся 13 региональных автодорог, общей протяженностью более 61 километра. В Мурманске обновили 29 участков автодорог протяженностью 13,9 километра. В Коле отремонтированы две улицы.

- Продолжаются работы на так называемых «переходящих» объектах со сроками реализации в 2023 – 2024 годах. Работы не носят сезонный характер, поэтому могут выполняться как при минусовой температуре, так и при осадках, - сообщили в минтрансе региона.

Качество выполнения дорожных работ специалисты тщательно контролируют. Долговечность и целостность дорожного полотна проверяется в обязательном порядке. Все недочеты подрядчики устраняют за собственный счет в рамках гарантийных обязательств.

Напомним: автоподъезд к Североморску будут перекрывать из-за буровзрывных работ в рамках реконструкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru