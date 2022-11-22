В Мурманской области завершились дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманской области полностью завершились дорожные работы, которые велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области полностью завершились дорожные работы, которые велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Всего ремонт коснулся 13 региональных автодорог, общей протяженностью более 61 километра. В Мурманске обновили 29 участков автодорог протяженностью 13,9 километра. В Коле отремонтированы две улицы.
- Продолжаются работы на так называемых «переходящих» объектах со сроками реализации в 2023 – 2024 годах. Работы не носят сезонный характер, поэтому могут выполняться как при минусовой температуре, так и при осадках, - сообщили в минтрансе региона.
Качество выполнения дорожных работ специалисты тщательно контролируют. Долговечность и целостность дорожного полотна проверяется в обязательном порядке. Все недочеты подрядчики устраняют за собственный счет в рамках гарантийных обязательств.
Напомним: автоподъезд к Североморску будут перекрывать из-за буровзрывных работ в рамках реконструкции.
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