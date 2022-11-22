В диско-ресторане Мурманска задержали буйную посетительницу

В отношении 36-летней дебоширки проводится проверка.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Утром в ночном диско-ресторане Мурманска, что находится на улице Марата, задержали агрессивную посетительницу. На месте работали сотрудники Росгвардии.
- Женщина размахивала руками и выражалась матом в адрес работников заведения. На замечания она не реагировала и уходить не собиралась, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.
Буйную жительницу Снежногорска доставили в отдел полиции. В отношении 36-летней дебоширки проводится проверка.
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