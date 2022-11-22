Турнир имени Курчатова собрал юных знатоков на Кольской АЭС

19 ноября город Полярные Зори после двухлетнего перерыва стал площадкой для интеллектуального состязания «Курчатовские чтения». Фото: Кольская АЭС

19 ноября город Полярные Зори после двухлетнего перерыва стал площадкой для интеллектуального состязания «Курчатовские чтения». В двенадцатом турнире, посвященном 30-летию концерна «Росэнергоатом», приняли участие 19 школьных команд из 8 городов Мурманской области.

Сильнейшей оказалась команда «Полярные совы» гимназии № 1 г. Полярные Зори. Серебряными медалями награждены старшеклассники из апатитской школы № 15, объединившиеся под названием «Физмат-отряд». Кубок за третье место получила команда «Счастливый случай», также представляющая полярнозоринскую гимназию. Победителей и призеров турнира ждет экскурсия на самую северную АЭС в Европе в День профессионального праздника энергетиков 22 декабря.

Сильнейшей оказалась команда «Полярные совы» гимназии № 1 г. Полярные Зори. Фото: Кольская АЭС

«Курчатовские чтения» - один из самых популярных профориентационных проектов, реализуемых Кольской АЭС. Чтобы помочь старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии, мы предлагаем познакомиться с атомной отраслью и оценить перспективы работы на предприятиях госкорпорации «Росатом», которая входит в топ лучших работодателей России по версии онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter», - пояснил Игорь Кутузов, заместитель директора Кольской АЭС.

В этом году командам предстояло сразиться в четырех раундах. Кроме традиционных вопросов, где ответ нужно дать за 1 минуту, ребятам также предстояло справиться с заданиями на находчивость и ответить на видео-вопросы, которые задавали специалисты Кольской АЭС прямо со своих рабочих мест. Динамику игре задал раунд «Блицкриг», где на обсуждение ответа давалось лишь 20 секунд, а главной изюминкой турнира стал тур «Ребусология». Команды должны были разгадать 9 зашифрованных в ребусы физических терминов и из первых букв полученных ответов составить загаданное ключевое слово. Правильным ответом стала фамилия советского ученого, физика и энергетика Евгения Ивановича Игнатенко, основателя концерна «Росэнергоатом».

По словам педагогов, которые готовили команды к участию, «Курчатовские чтения» отличаются от других проектов такого же формата тем, что ребятам необходимо продемонстрировать не только хорошие знания физики и истории атомной отрасли, но и творческий подход и умение взаимодействовать в команде.

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