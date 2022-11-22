В Кировске стартовал первый этап Кубка России по горнолыжному спорту

Острой борьбы за призовые места в первый день не получилось. Фото: Кировская СШОР

Недавно в Кировске первыми в России открыли горнолыжный сезон. А уже сейчас в городе горняков проходит первый этап Кубка России по горнолыжному спорту. 21 ноября состоялись первые соревнования в слаломе.

- Кировск, как и всегда, принял очень радушно, да и погода не подвела. А вот спортсменам постепенно вкатываться в соревновательный сезон помешал ледяной склон, на совесть подготовленный организаторами. Было много сходов, поэтому острой борьбы за призовые места не получилось. Из практически сотни горнолыжников до финиша доехали лишь 27 человек, - сообщает Российская федерация горнолыжного спорта.

У мужчин первое место занял чемпион зимней Универсиады 2019 года в слаломе Семен Ефимов, представляющий Московскую область. А у женщин «золото» получила белорусская спортсменка, участница четырех зимних Олимпийских игр Мария Шканова.

22 ноября также пройдут слаломные гонки. Соревнования продлятся до 26 ноября.

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