Мурманчанку приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство сожителя

В Мурманске вынесли приговор 37-летней женщине, которую обвиняли в убийстве сожителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске вынесли приговор 37-летней женщине, которую обвиняли в убийстве сожителя.

Пара выпивала вечером 14 ноября в одном из домов на улице Подстаницкого. Пьяная северянка разозлись на мужчину и ударила его ножом в грудь. Ранение оказалось таким тяжелым, что мурманчанин умер на месте.

- В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала частично, настаивая, что умысел на убийство сожителя у нее отсутствовал, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Несмотря на это суд приговорил ее к восьми годам колонии общего режима.

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