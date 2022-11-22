В детской школе искусств №3 в Мурманске заменят систему отопления и электросети

В школе искусств №3 продолжается ремонт. Фото: администрация города Мурманска

В Мурманске продолжается ремонт здания на улице Александра Торцева, которое уже 28 лет занимает детская школа искусств №3.

- В прошлом году полностью обновили концертный зал, закупили оборудование и новые музыкальные инструменты, в этом провели работы по ремонту и замене инженерных сетей, установке дверей на двух этажах, частичный косметический ремонт внутренних помещений, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

На 2023 году запланирована замены системы отопления и ремонт цокольного этажа с заменой электросетей.

Напомним: в Зареченске после капитального ремонта открылся культурно-досуговый центр «Космос». Здание, построенное в 1958 году, преобразили в рамках нацпроекта «Культура».

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