Автоподъезд к Североморску будут перекрывать три дня из-за буровзрывных работ

Из-за реконструкции дороги на Североморск движение будут ограничивать три дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автоподъезд к Североморску будут перекрывать три дня: с 10.00 до 12.00 с 22 по 24 ноября. Об этом сообщает Упрдор «Кола». Ограничения необходимы из-за буровзрывных работ на реконструируемом участке.

- Будет организован объезд к Мурманску на участке 14+297 — 19+027 километры: участок начинается с перекрестка Восточно-Объездной дороги с улицей Транспортная по перекресток Восточно-Объездной дороги с проспектом Героев Североморцев. Альтернативный объезд перекрываемых участков дорог осуществляется по городу, - сообщили в Упрдор «Кола».

Напомним: в Мурманской области продолжается реконструкция дороги до Териберки. Срок завершения всех работ определен - 30 сентября 2024 года, а ход разделен на три этапа, первый из которых уже завершен. В 2022 году подрядчик приступил ко второму и третьему участкам.

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