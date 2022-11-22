Адвокат из Апатитов присвоила себе 100 тысяч рублей клиента

Адвоката обвиняют в присвоении денег клиента. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области будут судить адвоката из Апатитов. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, северянку обвиняют по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).

- С августа 2020 года по май 2021 года адвокат представляла интересы гражданина в рамках уголовного дела. Потерпевший, не сомневаясь в честности и порядочности женщины, попросил получить из камеры хранения правоохранительного органа принадлежащие ему 100 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Однако женщина решила оставить деньги себе, после объяснив правоохранительным органам, что не нарушает закон. Адвоката задержали при содействии ФСБ.

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