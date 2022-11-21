В Мурманской области похолодает до -24 градусов

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Мурманской области ожидается морозная погода. Наш регион по-прежнему остается под влиянием области повышенного атмосферного давления.

- 22 ноября местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха -4-9, местами -14-19, ночью на западе области до -24, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

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