Жителям Североморска приходится водить детей в детский сад по проезжей части

Жители Североморска обратились к губернатору Мурманской области с жалобой. Фото: Ольга Постилова

Жители Североморска обратились к губернатору Мурманской области с жалобой.

- У нас построили новый сад на Гвардейской, 9, куда ходят малыши, и на утренники и репетиции ходят детки из других корпусов. Проблема в том, там вообще нет тротуара, и приходиться с детьми ходить по проезжей части. Сейчас начнется полярная ночь, и снега насыплет. Рядом еще лицей, - написала на странице главы региона в «ВКонтакте» Ольга Постилова.

Напомним: жители Мончегорска пожаловались, что в городе не делают горки для катания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru