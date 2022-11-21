Жителям Североморска приходится водить детей в детский сад по проезжей части

Жители Североморска обратились к губернатору Мурманской области с жалобой. Фото: Ольга Постилова
Жители Североморска обратились к губернатору Мурманской области с жалобой.
- У нас построили новый сад на Гвардейской, 9, куда ходят малыши, и на утренники и репетиции ходят детки из других корпусов. Проблема в том, там вообще нет тротуара, и приходиться с детьми ходить по проезжей части. Сейчас начнется полярная ночь, и снега насыплет. Рядом еще лицей, - написала на странице главы региона в «ВКонтакте» Ольга Постилова.
Напомним: жители Мончегорска пожаловались, что в городе не делают горки для катания.
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