Слишком жесткие требования. В Мончегорске зимой не будет горок для катания из-за ГОСТа

На претензию ответили в мэрии города металлургов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мончегорска пожаловались, что в городе не ведется работа по обустройству ледяных горок для катания детей.

- Администрация второй год собирается оставить наших ребят без новогодних горок (даже из снега и заливных в естественных условиях в парке). В других городах горки делают, и у нас они всегда были, а теперь якобы не могут обеспечить безопасность, - пожаловалась на странице губернатора Мурманской области северянка Екатерина Писарева.

На претензию ответили в мэрии города металлургов.

- В соответствии с ГОСТом к зимним горкам установлены жесткие требования безопасности и эксплуатации таких горок. У администрации города Мончегорска в настоящий момент нет возможности обеспечить все требования. Чтобы избежать травмирования детей, снежные (ледяные) горки устанавливаться не будут, - пояснили в администрации Мончегорска.

Напомним: в Мурманске отменили аукцион на строительство горки для тюбинга на улице Капитана Буркова.

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