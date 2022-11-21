В поселке Ёнский пропал 43-летний мужчина

В Мурманской области ищут пропавшего 43-летнего Дмитрия Варинского. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманской области ищут пропавшего 43-летнего Дмитрия Варинского. Житель поселка Ёнский в Ковдорском районе перестал выходить на связь 17 ноября.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы с проседью, голубые глаза.

На момент исчезновения был одет в серую куртку с оранжевым принтом, синий пиджак, футболку, синие штаны, черные сапоги, черную шапку.

Всех, кто может помочь с поисками Дмитрия, просят позвонить по телефонам полиции 02, 102 или в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Мурманской области 8(800)700-54-52.

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