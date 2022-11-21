В Мурманске сообщили об угрозе взрыва здания МВД

В Мурманске эвакуировали людей из здания МВД. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске эвакуировали людей из здания МВД. По словам очевидцев, поступило сообщение об угрозе взрыва.

- На место выехали кинологи, скорая помощь, пожарные и другие спецслужбы, - сообщили в Telegram-канале «Мурманск» (18+).

Из-за перекрытий на проспекте Героев-североморцев и улице Хлобыстова временно было ограничено движение.

Официального подтверждения угрозе взрыва в здании полиции пока нет.

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