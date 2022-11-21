Вячеслав Морозов покинул пост главы Мурманскстата

Вячеслав Морозов трудился в Мурманскстате 18 лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Руководитель Мурманскстата Вячеслав Николаевич Морозов завершил свою трудовую деятельность в статистическом ведомстве. 14 ноября он покинул пост главы организации и ушел на заслуженный отдых.

Вячеслав Морозов трудился в Мурманскстате 18 лет.

- За это время он успел подписать тысячи документов, принять участие во множестве совещаний и заседаний, поучаствовать в переписях и обследованиях, принять десятки делегаций, - сообщили коллеги Вячеслава Николаевича.

Напомним: с 1 ноября новым министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства стала Зинаида Середа. Сергей Абаринов, руководивший ведомством почти год, официально ушел в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru