Вячеслав Морозов покинул пост главы Мурманскстата

Вячеслав Морозов трудился в Мурманскстате 18 лет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Руководитель Мурманскстата Вячеслав Николаевич Морозов завершил свою трудовую деятельность в статистическом ведомстве. 14 ноября он покинул пост главы организации и ушел на заслуженный отдых.
Вячеслав Морозов трудился в Мурманскстате 18 лет.
- За это время он успел подписать тысячи документов, принять участие во множестве совещаний и заседаний, поучаствовать в переписях и обследованиях, принять десятки делегаций, - сообщили коллеги Вячеслава Николаевича.
Напомним: с 1 ноября новым министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства стала Зинаида Середа. Сергей Абаринов, руководивший ведомством почти год, официально ушел в отставку.
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