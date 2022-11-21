Жительница Мурманска украла у пожилого приятеля 250 тысяч рублей

Позже пенсионер позвонил северянке и попросил вернуть средства, но та отказалась. Фото: Антон ЗАБИРОВ

58-летний мурманчанин остался без денег из-за давней знакомой. Та воспользовалась добросердечностью мужчины и украла у него 250 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, северянка пришла к пожилому приятелю и попросила у него денег. Тот ей всегда помогал и в этот раз тоже дал свою банковскую карточку. Однако вместо оговоренной суммы мурманчанка сняла все деньги, находившиеся на счету знакомого.

Позже пенсионер позвонил северянке и попросил вернуть средства, но та отказалась.

- 42-летнюю мурманчанку, ранее уже привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражу, задержали. Стражи порядка забрали у нее все похищенные деньги и вернули их хозяину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении жительницы Заполярья возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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